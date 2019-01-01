ميتشو: الفريق السنغالي تفوق بسبب الأرضية والجماهير

الزمالك تلقى هزيمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن سبب الهزيمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الزمالك هزيمة أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32، في المباراة التي أقيمت خارج أرض الفريق الأبيض.

وقال ميتشو في تصريحات عقب اللقاء: "واجهنا فريقًا قويًا للغاية، وتفوقوا علينا بسبب الملعب الذي كانت أرضيته سيئة والجماهير أيضًا".

وأضاف: "سنحصل على هذه المميزات في مباراة الإياب عندما نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنعمل على التأهل للدور القادم".

وتابع ميتشو: "أِشرف بنشرقي غاب عن اللقاء بسبب نزلة معوية قبل اللقاء، وهو ما جعلني أدفع بمحمد عنتر بدلًا منه لعدم قدرته على المشاركة".

إقرأ أيضًا - رئيس الزمالك: لم نخسر بالخمسة مثل فريق آخر، ومباراة السوبر مختلفة

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا: "أحرزنا هدفًا وسيعطينا ميزة في الإياب، وكان بإمكاننا أن نحرز هدف التعادل".

ويحتاج الزمالك الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب للصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.