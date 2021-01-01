صورة صادمة .. زيزو يُثير القلق، والزمالك يُوضح

لاعب الزمالك ينشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام

نشر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أثارت الكثير من القلق، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقه المصيرية أمام مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الفريق الأبيض يتواجد في الجزائر استعدادًا لخوض المباراة التي تُمثل آخر فرصه للحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، إذ لابد أن يعود بالفوز إلى القاهرة وإلا سيخرج من البطولة.

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وقد نشر زيزو صورة لقدمه موضوعه في "جبيرة" بعد تعرضها لإصابة صعبة فيما يبدو، وقد علق عليها قائلًا "لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله".

وتؤكد الصورة التي نشرها اللاعب غيابه عن مباراة الليلة في الجزائر وإمكانية أن يمتد هذا الغياب لعدة أسابيع قادمة.

الموقع الرسمي للزمالك وبعد ساعة تقريبًا من نشر الصورة أعلن إصابة اللاعب في وجه قدمه واستبعاده من مواجهة المولودية مساء اليوم.

وقد نقل عن محمد أسامة طبيب النادي قوله أن اللاعب اشتكى من إصابة في وجه القدم خلال تواجده في الجزائر، مشيرًا إلى أنهم قرروا وضع قدمه في جبيرة على أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية بعد العودة إلى القاهرة غدًا الأحد.