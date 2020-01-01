حسام البدري: تصريحاتي ساهمت في تحسن مصطفى محمد

المدير الفني للفراعنة قام بضم مهاجم الزمالك لمعسكر المنتخب الحالي

يرى حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أن التصريحات التي أصدرها من قبل في حق مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، كان لها دور في تحسن أدائه، مستغربًا من استياء البعض منه.

المدير الفني للفراعنة كان قد أطلق تصريحات من قبل أوضح فيها أن مهاجم القلعة البيضاء بحاجة إلى مزيد من العمل كي يصل إلى أفضل المستويات.

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وقال البدري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ماذا تحتاجون أن أوضحه في تصريحاتي السابقة عن مصطفى محمد؟، أي لاعب يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد، وبالفعل أنا قمت بضمه لقائمة المنتخب حتى قبل أن يتألق أمام الرجاء، فلاعب مثل هذا علينا أن نخرج أفضل ما لديه".

وأضاف: "أرى أنه منذ أن قلت أنه يحتاج لمزيد من العمل، وهو أصدر رد فعل إيجابي للغاية، وهذا ما يريده أي مدرب من لاعبه".

مصطفى محمد قاد الزمالك أمس الأربعاء، للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفين في مرمى الرجاء المغربي، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

ويخوض المنتخب المصري حاليًا معسكر داخلي، استعدادًا لمباراتي توجو يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.