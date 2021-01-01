ممدوح عباس لأشرف صبحي: ارتدع فالزمالك مقبرة وزراء الرياضة

رئيس الزمالك الأسبق لا يعجبه الوضع الحالي للنادي

وجه ممدوح عباس؛ رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة شديدة اللهجة إلى أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، معترضًا على أوضاع النادي الحالية، ومطالبًا بتنفيذ أحكام المحاكم ومراكز المنازعات.

القلعة البيضاء يديرها حاليًا لجنة مؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز، معينة من قبل وزارة الرياضة، لحين إجراء انتخابات جديدة.

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وكانت وزارة الرياضة قد قررت حل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، نظرًا لثبوت مخالفات إدارية ومالية عليه، ولم تفلح محاولات مرتضى للعودة من جديد بعدما تم رفض كافة الإجراءات القانونية التي اتبعها.

وكتب عباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يعتقد اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة أن من حقه أن يفعل ما يشاء في نادي الزمالك على أساس أن نادي الزمالك عزبته الموروثة فهو لا يريد أن ينفذ أحكام المحاكم ومراكز المنازعات وبينه وبين قانون الرياضة "تار بايت" وانالا افهم هذا الرجل ولكني على يقين انه متردد وليس صاحب قرار، ويريد تهميش حكم صدر بأنه يجب تعيين لجنة لإدارة النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية أو الانتخابات أيهما أقرب وهذه اللجنة تتكون من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي ويريد أن يعين رئيس ونائب رئيس ومدير مالي ومدير نشاط ويختار للرئاسة من نفذ رصيده سواء كسمعة مالية او علمية".

وأضاف: "اقسم لي أحد أعضاء مجلس ادارة النادي الذي واكب فترته للرئاسة أنه لم يكن يعلم انه لص لهذه الدرجة بالإضافة إلى فضيحة السرقة العلمية والتي حوكم بسببها وحكم عليه ،وباع بطولة كبرى لنادي الزمالك بتليفزيون 32 بوصة".

واختتم: " ارتدع.. فنادي الزمالك مقبرة وزراء الشباب و الرياضة واسأل من سبقوك وعليك ان تكون رقما والا تكون صفرا حتى يتذكرك الزملكاوية بالخير و بالمناسبة انا ليس لي اية أطماع في مناصب في نادي الزمالك وانا اريد له الرقي و الرفعة وتجاوز ازماته بابنائه وليس بطراطير وبهلوانات".