الزمالك يحول تأخره لتعادل في وديته الثانية بمعسكر قبرص

الزمالك يحول تأخره بثلاثة أهداف لتعادل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق نادي الزمالك مع نظيره أنورثوسيس القبرصي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما بمعسكر الإعداد للفريق الأبيض.

الزمالك كان قد خسر مباراته الأولى في المعسكر، من فريق إيل ليماسوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم أنورثوسيس بثلاثة أهداف، قبل أن يسجل الزمالك أهداف التعادل، جاءت عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، وحميد أحداد، وأخيرًا محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

طارق حامد يعتذر للشعب المصري✍️👇 pic.twitter.com/949ib38dvf — جول مصر (@goaleg) July 8, 2019

وسيخوض الزمالك مباراتين وديتين أيضًا خلال المعسكر الذي يخوضه الفريق الأبيض، خلال فترة توقف الدوري حاليًا، بسبب كأس الأمم الإفريقية 2019.

الزمالك يستعد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والتي يتصدرها الأهلي، ويأتي بعده بيراميدز، والفريق الأبيض ثالثًا.

ويستعد الزمالك بقيادة خالد جلال، خلال فترة التوقف الحالية، لمسابقة الدوري المصري الممتاز.