الزمالك: مشكلة أيمن حفني نفسية وليست فنية

بعد رحيله إلى مصر المقاصة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك المصري، عن رفضه التام لرحيل أيمن حفني عن صفوف الفريق.

حفني أنهى رحلته عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليعلن العودة مرة أخرى لصفوف مصر المقاصة، وسط مشاكل حول قيده بفريقه الجديد.

يحيى قال عن تفاصيل رحيل اللاعب:"تحدثت معه قبل مواجهة ديكاداها بدوري أبطال إفريقيا، وطلبت منه الاستمرار حتى يناير لعلاقته الجيدة برئيس النادي مرتضى منصور".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية:"حفني كان يشعر بصدمة شديدة من معاملة كريستيان جروس له الموسم الماضي، وظننت أنه اقتنع بكلامي في النهاية".

وتابع:"تفاجأت بعدها على تصميمه من أجل مغادرة النادي، ولم أعلم التفاصيل الكاملة وقتها".

وعن أزمة قيده مع المقاصة:"أدعو رئيس الزمالك للتدخل لحل هذه المشكلة مع اتحاد الكرة، ولا يجب تحمل حفني مسؤولية هذا الخطأ الإداري بدون ذنب".

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واستكمل:"مشكلة أيمن الحقيقية نفسية وليست فنية أو بدنية، فهو يستطيع التألق حتى لو أحضرته من منزله بدون تدريبات".

يذكر أن حفني بدأ مسيرته مع المقاصة في 2009 إلى 2011، وانتقل لطلائع الجيش وأهلي طرابلس ليصل للزمالك، ثم يعود مرة أخرى لناديه السابق.