تقرير - سوء تفاهم وراء معاناة ميتشو من مرض السرطان

المدرب أخبر اللاعبين بمعاناته من المرض الخطير ولكن..

أثارت حالة الدعم الكبيرة من لاعبي الزمالك لمدربهم الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" حالة كبيرة من الجدل، وأنباء عن معاناته من مرض السرطان.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعقب المباراة، أعلن مجلس القلعة البيضاء عقد اجتماع طاريء لمناقشة مصير الجهاز الفني.

لاعبو الأبيض خرجوا عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن دعم المدرب الصربي والوقوف بجانبه ضد الإقالة.

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ووفقًا لموقع "في الجول" فإن أحد أعضاء الجهاز الإدارة أبلغ مرتضى منصور؛ رئيس النادي، بأن ميتشو أعلم اللاعبين خلال المحاضرة قبل مواجهة الفريق الكونغولي، بأنه يعاني من مرض السرطان، وقد يودي بحياته قريبًا، وهو ما تسبب في دعم اللاعبين للمدرب.

وأوضح الموقع أن حديث رئيس القلعة البيضاء حول تأجيل الاجتماع بميتشو، لظروف خاصة يمر بها المدرب، كانت إشارة منه على صراعه مع السرطان.

"في الجول" عاد وأكد أن حديث ميتشو في المحاضرة، ساء فهمه من قبل اللاعبين، حيث أنه أوضح لوكيله وأمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على قطاع الكرة، أن ما قاله كان تشبيهًا بين الزمالك ومريض السرطان، بسبب النتائج السلبية الأخيرة، بهدف تحفيز اللاعبين، نافيًا معاناته من المرض الخطير، ومشيرًا إلى احتمالية سوء فهم اللاعبين لحديثه.

يذكر أن رصيد الزمالك تجمد عند صفر من النقاط متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تصدر مازيمبي بثلاث نقاط، يليه أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي بنقطة وحيدة لكل منهما، بعدما تعادلا سويًا في مباراة هذه الجولة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك في الجولة المقبلة الفريق الأنجولي، على أن يحل مازيمبي ضيفًا على زيسكو، كلتيهما في السابع من ديسمبر المقبل.

هزيمة الفريق الكونغولي هي الثانية على التوالي للأبيض، حيث خسر قبل أيام أيضًا أمام إنبي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الدوري المصري الممتاز.