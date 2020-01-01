رسميًا .. خطوة جديدة من مرتضى منصور للعودة لرئاسة الزمالك

وزارة الرياضة كانت قد قررت تجميد عمل مجلس مرتضى

سلك مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المعزول، طريقًا جديدًا من أجل العودة من جديد لمقعد رئاسة القلعة البيضاء، بعد قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلسه.

وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، كانت قد أصدر مؤخرًا قرارًا بتجميد مجلس إدارة الأبيض بالكامل، على إثر وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.

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وكلفت الوزارة لجنة مؤقتة لتسيير شؤون النادي، يترأسها أحمد البكري، وخالد رفعت مديرًا للتسويق، فوزي العريان مديرًا للشؤون القانونية، نيل عبد الفتاح مديرًا للعلاقات العامة، ولجنة كرة بعضوية فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، محمد حلمي، تامر عبد الحميد "دونجا"، حسين السيد وأيمن يونس.

وقدم مرتضى منصور اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع أعضاء مجلسه أحمد عادل عبد الفتاح، إسماعيل يوسف، حماد أنور، أحمد مرتضى وشريفة الفار، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار تجميد مجلسه.

واختصم مرتضى في طعنه كل من: وزير الرياضة، أحمد الشيخ؛ المدير التنفيذي للوزارة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

يذكر أن قرار تجميد مجلس مرتضى جاء لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، التي عملت بالنادي خلال الفترة الماضية.

ويترأس مرتضى القلعة البيضاء منذ عام 2014، إذ تم انتخابه من جديد رئيسًا في عام 2017، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته في نوفمبر 2021.