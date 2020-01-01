مركز التسوية والتحكيم يحكم ببطلان لائحة الزمالك .. العتال يعود نائبًا للرئيس

استبعاد أحمد مرتضى من المجلس

أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، حكمه اليوم الأربعاء، ببطلان لائحة نادي الزمالك وما يترتب عليها من آثار، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للنادي في العام الماضي.

الدعوى كان قد قدمها ممدوح عباس؛ رئيس القلعة البيضاء السابق، والذي أبطل عضويته الرئيس الحالي مرتضى منصور.

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وبإسقاط اللائحة الجديدة، يتم العمل باللائحة القديمة للنادي والتي تنص على وجود نائبين للرئيس، وخمسة أعضاء للمجلس وأمين صندوق.

وبموجب هذا الحكم، يعود هاني العتال لمنصب نائب رئيس النادي، ويعود عبد الله جورج عضوًا للمجلس، فيما يتم استبعاد الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح من المجلس، بالإضافة إلى أشرف زكي؛ أمين الصندوق، الذي كان قد تقدم باستقالته بالفعل من قبل.

وكان هذا الرباعي قد تم انتخاب في انتخابات تكميلية، بعد إسقاط عضوية العتال، الذي فاز بمقعد نائب الرئيس في الانتخابات ثم تتبعه مرتضى منصور حتى أكد بطلان عضويته بالنادي بتوجيه اتهامات له بتزوير بعض أوراقه.