فيديو | محمد إبراهيم: إدارة الزمالك تتدخل في التشكيل مع الجميع باستثناء مدرب وحيد

قائد الفارس الأبيض السابق يتحدث عن هجوم الجمهور عليه

أكد محمد إبراهيم؛ لاعب الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، كان يعطي تعليمات لكافة المدربين بعدم إشراكه في المباريات، متهمًا من ينفي ذلك بالكذاب.

صاحب الـ28 عامًا رحل عن الفارس الأبيض في صيف عام 2019، بعد دخوله في عدة مشكلات مع مجلس الإدارة، أبعدته عن المشاركة في المباريات.

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وقال إبراهيم، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الكلام دائمًا كان عندي، التركيز منصب حولي، وهذا جعلني غير مرتاحًا، من حق أي شخص أن ينتقد أدائي، لكن عندما يكون خارج إطار الملعب، فهذا يغضب اللاعب".

وأضاف: "كان يُقال للمدربين لا تدفعوا بمحمد إبراهيم، فيأتي لي المدرب ويقول لي أريد أن أشركك، لكن لست قادرًا لأسباب معينة، وهذه الجملة سمعتها من كافة المدربين، فهناك تعليمات من الإدارة توجه لهم".

قائد الأبيض استطرد: "في الزمالك تُمنح تعليمات للمدرب من يشارك ومن لا، هذا يحدث في الزمالك ومن يكذبني فلا يقول الصدق أيًا كان باستثناء فيريرا، فقد كان يغلق الباب أمام أي تدخلات".

وبسؤاله عن سبب هجوم جمهور القلعة البيضاء عليه، علق: "الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، والفارق شاسع بينها وبين الحقيقة، فيمكن لأي شخص أن يشتري رأي أي شخص من هذه المواقع، وهناك لاعبون لهم تعاملات مع أصحاب بعض الصفحات، وأكبر دليل على كلامي أنه في نهائي إفريقيا أكثر من هتف الجمهور باسمه هو أنا، وبعد المباراة عندما تابعت هذه المواقع شعرت وكأننا خسرنا اللقب، لذلك الواقع مختلف تمامًا عن رأي الجمهور على السوشيال ميديا".

وواصل: "عقب إحدى مباريات الدوري التي انتهت بالتعادل بعد حصولنا على لقب إفريقيا بثلاثة أيام، التي كنت ألعب بها في مركز رقم 6، قابلني أحد الجمهور وأنا خارج من الملعب وطالبني بخلع القميص، ومن ورائه شخص يصور فيديو، ونفس الموقف حدث مع شيكابالا بعدها بأسابيع، فهذا ليس جمهور الزمالك ولا علاقة له به".

واختتم: "جمهور الزمالك هو من يحب النادي في كل الظروف سواء فائز أو خارج، لكن ما يحدث على السوشيال ميديا شيء آخر، وهناك فرق شاسع بين من يشجعنا بالمدرجات ومن يذهب للملعب وتقدم له المشروبات وكأنه باشا".