في غياب أندية الممتاز - 12 قرارًا لاجتماع مرتضى منصور: معاقبة الحكام والاستبدال حق الزمالك

العمومية ستجتمع مرة أخرى في السابع من يناير

عقد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لمناقشة أمور تخص لجنة المسابقات وقرارات اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

الاجتماع عزف عن حضوره كافة أندية الدوري الممتاز، بينما حضر 55 ممثلًا عن أندية دوري المظاليم.

وقال مرتضى، خلال الاجتماع، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "هدفنا هو مناقشة اللوائح والظلم الذي يقع على عدد كبيرة من الأندية، التي تشعر بالإحباط من سياسة اتحاد الكرة، ومن غاب عن الاجتماع يتحمل مسؤولية نفسه، لو نظرت الأندية للمصلحة العامة سنحقق ما نريد خاصة أندية دوري الدرجة الثانية التي لا تحصل على حقها".

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وأضاف: "الجمعية العمومية هي الأقوى، لأنها هي التي تختار اتحاد الكرة، ومن يخاف على مصلحة ناديه، فليحضر ويناقش معنا القرارات لما فيه من صالح للكرة المصرية، أما من يخاف أو يتحدث فقط أو لا تهمه مصلحة ناديه، فلا علاقة لنا به، نحن نريد من يتحمل المسؤولية فقط".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "جمعتني ثلاث مكالمات مع عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، وكذلك مع أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، للتأكيد على أن الاجتماع هدفه مصلحة الكرة المصرية فقط، وأنا لا أنظر إلى رئاسة اتحاد الكرة، فقط الأندية استغاثت بي ومن الطبيعي أن نجتمع ونتناقش".

واستطرد: "لا أحد يجرؤ على منعي من حضور المباريات، اللجنة الأوليمبية حين أوقفتني، قمت برفع دعوى قضائية، والمحكمة الرياضية أنصفتني، لأنه ليس من حق الأوليمبية معاقبة رئيس الزمالك، الأندية ليست تحت سلطتها".

وأسفر الاجتماع في نهايته عن 12 قرارًا هي:

– اجتماع يوم ٧ يناير ومن يتخلف يتحمل المسئولية أمام ناديه.

– جدول الأعمال سيكون: دعوة لجمعية عمومية طارئة لأصحاب القرار من الأندية ومراكز الشباب.

– ستتم مناقشة اللائحة الخاصة بالاتحاد وتعرض ملفات اللائحة على الاتحاد.

– تعديل لائحة المسابقات.

– فيما يخص الحكام: المطالبة بمعاقبتهم في حالة الخطأ مثلما تتم المطالبة بمعاقبة الأندية.

– هناك تجاوزات بمناطق الكرة ومجاملة من أعضاء اللجنة الخماسية بتعيين أقربائهم، ومحاسبة الفاسدين.

– تحديد موعد رحيل لجنة اتحاد الكرة وإعلانه ومدى شرعيتها والمطالبة بمعرفة من يساند اللجنة.

– الجمعية العمومية من حقها معرفة كل شيء.

– منح الحرية لترشيح أي شخص حتى لو كان يعمل في المجال الإعلامي وعدم منعه لتمهيد الطريق لأشخاص بعينهم من أجل التربح.

– توجيه الشكر لكل الحاضرين من الجمعية العمومية ومن قدم اعتذاره =، وانتظار حضور ٢٠٠ ناد.

– الزمالك له الحق في الحفاظ على مطالبه مع دعم لكل الأندية.

– لن يتم النظر للاستبدال ومناقشة الملف لأنه أمر لا يخص الجمعية العمومية، مع التأكيد على أن قضية الزمالك في وضع لاعبين بدلًا من الذين هربوا من الفريق وتعتبر ظروفًا قهرية وليس استبدالًا والزمالك مستمر في المطالبة بحقوقه.