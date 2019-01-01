الزمالك يوضح تفاصيل إصابة الونش

مدافع الأبيض خرج مصابًا بعد مرور 21 دقيقة من مواجهة مازيمبي

طمأن محمد أسامة؛ طبيب الزمالك المصري، الجمهور حول إصابة محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الفريق، نافيًا أن تكون عبارة عن مزق في العضلة.

المدافع كان قد تعرض للإصابة اليوم السبت، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي، خرج في الدقيقة 21، ليضطر ميتشو؛ المدير الفني، للدفع بمحمد عبد الغني بدلًا منه.

وأوضح طبيب الفارس الأبيض، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، أن إصابة الونش عبارة عن شد في العضلة الخلفية، مؤكدة عدم صحة ما تردد عن تشخيصها بمزق في العضلة.

طبيب الزمالك أشار كذلك أنه فور وصول البعثة إلى القاهرة، سوف يتم إجراء أشعة للاعب، لمعرفة حجم الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

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كتيبة المدرب ميتشو تلقت الهزيمة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتجمد رصيد الزمالك عند صفر من النقاط متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تصدر مازيمبي بثلاث نقاط، يليه أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي بنقطة وحيدة لكل منهما، بعدما تعادلا سويًا في مباراة هذه الجولة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك في الجولة المقبلة الفريق الأنجولي، على أن يحل مازيمبي ضيفًا على زيسكو، كلتيهما في السابع من ديسمبر المقبل.

هزيمة الفريق الكونغولي هي الثانية على التوالي للأبيض، حيث خسر قبل أيام أيضًا أمام إنبي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الدوري المصري الممتاز.