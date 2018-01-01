رسميًا - الزمالك ينهي أزمة مارتيمو البرتغالي

الزمالك ينهي أزماته المتكررة مع الفيفا بشأن المستحقات المتأخرة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمة نادي ماريتيمو البرتغالي، بشأن محمد إبراهيم، بعدما كان الأبيض مهددًا بفقدان بعض النقاط.

وكان الزمالك قد تلقى فاكسًا رسميًا يفيد بسداد بعض المستحقات الخاصة بالنادي البرتغالي بعد عودة محمد إبراهيم إلى النادي الأبيض.

ونجح الزمالك بعد إرسال وفد يضم إسماعيل يوسف وأمير مرتضى منصور وشريف إسلام، في حل الأزمة ومستحقات النادي البرتغالي في صفقة محمد إبراهيم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويسعى الزمالك لإنهاء كافة القضايا في المحكمة الدولية الرياضية في الفترة المقبلة، ليتفادى خصم أي نقاط في الدوري المصري الممتاز.

وأكد المسؤولين أن القضية سوف تحفظ بعد التسوية بين الطرفين وإطلاع عناصر المحكمة على الأوراق الذي قدمها الطرفين.

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وبذلك نجح الزمالك في إنهاء كافة القضايا مع الفيفا في الفترة الأخيرة، بسداد المستحقات المتأخرة على دفعتين ليتفادى خصم أي نقاط.