الزمالك: لم نتلق عرضًا رسميًا من العين لضم زيزو

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

كشفت قناة نادي الزمالك، عن عدم تلقي القلعة البيضاء عرضًا رسميًا من جانب نادي العين الإماراتي، من أجل شراء أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض.

حازم الحديدي، وكيل أعمال زيزو، خرج بتصريحات تليفزيونية في وقت سابق، يؤكد خلالها على أن اللاعب يمتلك عرضًا من الإمارات بمقابل مادي كبير.

وذكر الإعلامي خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء لم يصل لها أي عرض رسمي من نادي العين الإماراتي بخصوص زيزو، وكل ما في الأمر هو مستند من جانب الشركة الإماراتية عن طريق نادر شوقي.

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الغندور تابع: "لم يرفع نادي العين المقابل المادي أو قلصه، ولا يوجد أي عرض رسمي من جانب الفريق الإماراتي، حتى الآن".

وواصل: "أوجه رسالة إلى نادر شوقي، أنه يأتي بعرض رسمي ومستند موقع من مسؤولي العين، يتضمن مقابل مادي واضح للصفقة، وليس مستند عبر الوسيط الإماراتي".

إعلامي قناة الزمالك أردف: "إذا كان العين قام ببيع حسين الشحات للأهلي بـ5 ملايين دولار ولم يكن دوليًا، بكم سيشتري النادي الإماراتي لاعبًا في منتخب مصر وأفضل من الشحات؟".

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واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "الزمالك رفض التعاقد مع أحد المهاجمين بسبب مغالاة ناديه المالية، وكذلك لن يتم التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة بسبب طريقة فرج عامر رئيس ناديه في بيع اللاعبين، ولا نية لإعادة باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي".