الزمالك: لا تشغلنا عقوبات الترجي ونتمنى تحقيق العدالة في تونس

هل يحسم الزمالك بطاقة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي؟

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن فريقه لم ولن يلتفت إلى العقوبات التي تم توقيعها على فريق الترجي قبل مواجهته، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف".

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب رادس بالعاصمة تونس.

أنور قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "نحن معتادون على تلك الأجواء الجماهيرية، وجماهير تونس تعشق كرة القدم، وتحديدًا جماهير الترجي، لأن فريها دائمًا يحقق البطولات".

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عضو مجلس إدارة الزمالك تابع: "من حق المنافس البحث عن الفوز، وهذا هو طلب الجميع بداية من رئيس النادي، حتى أصغر مشجع".

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حمادة أنور تابع: "الزمالك حقق الفوز في مصر داخل الملعب، ونريد مباراة الإياب أن تتحقق العدالة التحكيمية، وهو حق مشروع لنا من أجل تحقيق الفوز".

وواصل: "لا ننظر إلى أحداث المنافس، بعدما فقد بعض العناصر المهمة قبل المواجهة، ونعمل حساب لجميع لاعبي الترجي، ولا يشغلنا أي عقوبة وقعت عليه".

الاتحاد الإفريقي أعلن توقيع عقوبة على الترجي التونسي، بإيقاف المدرب معين الشعباني، ومعاونه مجدي تراوي لمدة 4 مباريات، وأيضًا إيقاف خليل شمام قائد الفريق التونسي 6 مباريات، ورؤوف بن غيث 4 مباريات.