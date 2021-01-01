مجبر أخاك! .. كارتيرون يضطر للاعتماد على جنش بدلًا من أبو جبل

الزمالك يلتقي بالمقاولون العرب غدًا الخميس

يضطر الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، على الاعتماد على حارس المرمى الثاني محمود عبد الرحيم "جنش"، غدًا الخميس، خلال مواجهة المقاولون العرب، بدلًا من الحارس الأساسي محمد أبو جبل.

الفارس الأبيض يلتقي بذئاب الجبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في الغد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

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وأعلن الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، رسميًا إصابة أبو جبل بفيروس كورونا، إذ جاءت نتيجة مسحته إيجابية، وبقية اللاعبين سلبية.

وأوضح محمد أسامة؛ رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن الحارس يخضع حاليًا لفترة عزل منزلي، مع تلقي بروتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة المصرية.

وفي الوقت الذي لم يصاب به أي لاعب آخر بالفيروس قبل لقاء المقاولون، طالت كورونا أحد العاملين بغرف الملابس، والذي دخل العزل المنزلي كذلك.

يذكر أن أبو جبل خاض كافة مباريات الزمالك بالموسم الجاري من الدوري المحلي، باستثناء ثلاث مباريات، واستقبل سبعة أهداف فقط خلال 14 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في ثمانية لقاءات.

أما جنش فلم يشارك سوى في ثلاث مباريات، واستقبل هدفين خلال مباراة واحدة، كانت أمام الأهلي، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.