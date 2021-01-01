رسميًا | بفرمان من كارتيرون .. إيقاف إمام عاشور في الزمالك

الأبيض حقق الفوز بالأمس أمام المولودية

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي اليوم الأحد، إيقاف إمام عاشور؛ لاعب وسط الفريق، بقرار من الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق.

الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أوضح أنه تقرر أن يتدرب اللاعب مع فريق الشباب بالنادي، مكتفيًا بإرجاع السبب إلى ما بدر منه خلال مواجهة مولودية الجزائر، دون الكشف عن أي تفاصيل.

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لكن وفقًا لعدد من التقارير المصرية فإن إمام اعترض على عدم المشاركة أساسيًا في اللقاء، ودخل في نقاش حاد مع المدرب الفرنسي، وهو ما أغضب الأخير.

وكان الفارس الأبيض قد حقق الفوز أمس السبت، أمام الفريق الجزائري، بثنائية نظيفة، على ملعب 5 جويلية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف المولودية صاحب الثماني نقاط، والترجي صاحب العشر نقاط، فيما يحل تونجيث السنغالي المركز الأخير بأربع نقاط، ولم يضمن أي فريق التأهل عن هذه المجموعة بشكل رسمي سوى باب سويقة.

يذكر أن إمام عاشور شارك الموسم الجاري في 16 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري ودوري الأبطال، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.