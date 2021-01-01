الزمالك: كارتيرون أفضل لنا من باتشيكو .. وسنحسم موقف فرجاني ساسي

هل ينجح الزمالك في تجديد عقد ساسي؟

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، ليس بالمدرب الغريب على القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيكون الأنسب للنادي خلال الوقت الحالي.

كارتيرون تولى مهمة تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرًا، بعد مباراة سيراميكا كليوباترا الأخير، والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

إبراهيم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "صفقة كارتيرون لا يوجد بها أعباء مالية، بل بالعكس قامت بالتوفير من الناحية المالية، وحدث تخفيض في عدد أعضاء الجهاز الفني".

نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك تابع: "المدرب الفرنسي يعد أقل ماليًا من باتشيكو، وهو الأفضل في جميع الجوانب، ولذلك كان قرار عودته، وتحملنا تكاليف الصفقة دون أي تمويل خارجي".

وواصل: "المدرب الفرنسي رفض تواجد مدير كرة أو مشرف على الكرة بالجهاز المعاون، وإدارة النادي منحته الحرية الكاملة لاختيار المعاونين له.

وعن فرجاني ساسي قال إبراهيم: "قريبًا سنكون جاهزين ماليًا لحسم ملف تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق".

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واختتم إبراهيم تصريحاته قائلًا: "هناك بعض المشروعات التي ستنعش خزينة النادي بقيمة 20 مليون جنيه، بجانب صرف مستحقات ومقدمات العقود للاعبين، وقمنا بتوفير حوالي 142 مليون جنيه".