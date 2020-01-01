الزمالك: قيمة مستحقات اللاعبين المتأخرة تصل إلى 100 مليون جنيه

الزمالك يعاني من عدم دفع مستحقات اللاعبين.

كشف فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن القيمة المالية الكبيرة المتأخرة المستحقة للاعبي فريق كرة القدم، والتي يجب أن يتم تسديدها خلال الوقت الحالي.

نادي الزمالك يعاني من أزمة مالية حاليًا، وذلك في ظل عزل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري لتسيير أعمال النادي.

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جعفر قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "المستحقات المالية المتأخرة لكل اللاعبين تصل إلى 100 مليون جنيه، سواء متأخرات مالية سابقة أو مقدمات العقود الجديدة".

رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم تابع: "اللجنة المسؤولة عن إدارة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس، تعمل لكي توفر مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات العقود الجديدة خلال الوقت الحالي".

واختتم فاروق جعفر تصريحاته قائلًا: "نسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي، ونريده أن يشعر بالرضا والرغبة في الاستمرار بنادي الزمالك، وليس التجديد وهو لا يرغب في الاستمرار".

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال يناير المقبل، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.