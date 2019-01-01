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الدوري المصري الممتاز

الزمالك: قررنا إنشاء نصب تذكاري لضحايا استاد الدفاع الجوي

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بعد مرور 4 أعوام على حادثة الدفاع الجوي، الزمالك يقرر إنشاء نصب تذكاري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إنشاء نصب تذكاري، لضحايا استاد الدفاع الجوي من جماهيره، قبل مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي عام 2015.

في الثامن من فبراير 2015، وقع 20 من جماهير نادي الزمالك، خلال محاولة الدخول لملعب الدفاع الجوي.

نادي الزمالك أعلن اليوم الجمعة إحياء ذكرى وفاة 20 مشجع زملكاوي، وذلك في الذكرى الرابعة للحادثة.

الزمالك وضع تصميم مبدئي للنصب التذكاري، حيث يضم جميع أسماء ضحايا الدفاع الجوي، سيكون لونها أبيض.

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