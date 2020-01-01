إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا

الثنائي دخل بفترة حجر منزلي

أثبتت الفحص الطبي الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على لاعبي الزمالك أمس الإثنين، إصابة ثنائي الفريق طارق حامد؛ لاعب الوسط، ومحمود علاء؛ المدافع، بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يخضع الثنائي خلال الأيام المقبلة إلى فترة عزل منزلي، على أن يجروا فحص جديد بعد خمسة أيام، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

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الاتحاد القاري كان قد أجرى مسحة للاعبي الفارس الأبيض، استعدادًا لمواجهة جازيل التشادي، التي كان من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لكن تم إلغائها.

المباراة أُلغيت بعدما لم تصل بعثة الفريق التشادي إلى القاهرة، التي كان من المقرر حضورها أمس الإثنين، على إثر خلافات بين وزير الرياضة ورئيس الاتحاد التشادي لكرة القدم.

وعلى إثر هذا الإلغاء تأهل الزمالك رسميًا إلى دور المجموعات بالبطولة القارية، التي كان قد وصلها للنهائي بها في نسخة 2020، لكنه خسره على يد غريمه التقليدي الأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الأبيض في المباراة المقبلة الأهلي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها يوم 28 من ديسمبر الجاري.

الزمالك يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر الجدول بست نقاط.