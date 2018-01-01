الزمالك: فوجئنا بقرار الأمن بنقل مواجهة القطن للإسكندرية والحضور 10 آلاف

الفارس الأبيض يشارك في النسخة الجارية من الكونفدرالية بداية من دور الـ32

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد نادي الزمالك أنه تم نقل مواجهة القطن التشادي بذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 15 من ديسمبر الجاري، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

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الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أوضح أن أحمد جلال؛ نائب رئيس النادي، وعلاء مقلد؛ عضو مجلس الإدارة، ومحمد سويلم؛ المدير التنفيذي، فوجئوا خلال الاجتماع الأمني للمباراة، والذي عُقد أمس الثلاثاء، بقرار الجهات الأمنية نقل المباراة إلى الإسكندرية، وحاولوا إقناعهم بالتراجع في ظل طبع 10 آلاف تذكرة للمباراة على أنها ستقام ببتروسبورت بالقاهرة، إلا أن الأمن أصر على قراره.

وأكد الموقع أنه تقرر طبع 10 آلاف تذكرة أخرى على أن يتم ختمها اليوم الأربعاء، من قبل مديرية الأمن بالإسكندرية، على أن تطرح للبيع صباح غدًا الخميس.

وستباع التذاكر في ثلاثة منافذ، بمقر النادي واستاد الإسكندرية وواحة خطاب ببرج العرب.

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يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قرر بيع التذاكر للجمهور بعدما كان يعتمد على توزيعها كدعوات لأعضاء الجمعية العمومية في المباريات السابقة.