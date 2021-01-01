الزمالك يكشف قيمة رواتب لاعبيه السنوية، وتطورات موقف ساسي ومصطفى محمد

عضو اللجنة التنفيذية يتحدث حول عدة ملفات

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حتى موعد الانتخابات القادمة أنه لا نية لديهم لتعديل عقد أي لاعب في الفريق، كون هذا الأمر مخالف للقانون واللوائح.

المسؤول البارز في القلعة البيضاء حل ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس 2 وتحدث خلال حواره على عديد النقاط التي تهم جماهير النادي الغفيرة.

إبراهيم عبد الله بدأ حديثه بالتأكيد على أن هناك أخبارًا جيدة قادمة بخصوص تجديد عقد فرجاني ساسي، مشيرًا إلى رغبة النادي واللاعب في استمرار العلاقة بينهما ونافيًا تمامًا أي تمرد من جانب اللاعب ومشددًا على أن غيابه عن اللقاء الأخير لم يكن سوى للإصابة.

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وعن موقف مصطفى محمد، قال "وصلنا عرض رسمي مكتوب من سانت إتيان بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مصطفى محمد، لديه رغبة كبيرة في الرحيل والاحتراف لكننا وضعنا شرطين لإتمام الصفقة، الأول هو وصول العرض للقيمة المالية المرضية للزمالك، والثاني هو موافقة الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو على التفريط به خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري".

عبد الله أوضح أن الزمالك يُواجه عجزًا ماليًا في سداد المستحقات الخاصة بفريق كرة القدم، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك أغلى لاعبين في مصر ويدفع أعلى عقود في الدوري المصري.

مضيفًا "موارد الزمالك المالية من عقود الرعاية والبث وإيجار المحلات والسور واشتراكات الأعضاء لا تُغطي نفقات فريق الكرة في النادي، كان لدينا أزمة مستحقات متأخرة للاعبي فريق الكرة وألعاب أخرى، وقد وضعنا خطة قصيرة المدى لإنجاز تلك المهمة الصعبة، ووضعنا كذلك خطة متوسطة المدى للإيفاء بتلك الالتزامات وغيرها مستقبلًا".

تابع "نهدف للحفاظ على كيان النادي وحمايته من خطر الإفلاس، الزمالك يدفع 257 مليون جنيه مصري رواتبًا سنوية للاعبين، نحن نمتلك أغلى عقود لاعبين في مصر، وذلك لكفاءة اللاعبين ولسعينا وجميع مجالس الإدارة السابقة إسعاد جماهير النادي".

أتم "نواجه عجزًا في تسديد تلك الرواتب والنفقات الخاصة بفريق الكرة، لأن مصادر الدخل لا تكفي خاصة في ظل منحنا اللاعبين أعلى عقود في مصر".