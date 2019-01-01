الزمالك خلال بيان رسمي: نعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين

مرتضى منصور يؤكد أن نيابة أمن الدولة تجري تحقيقات حول تسريب عقود اللاعبين.

أكد نادي الزمالك، على أنه لن يجري تحقيقات داخل القلعة البيضاء، بشأن تسريب عقود بعض لاعبي الفريق، خلال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، خروج نسخ من عقود لاعبي الفريق الأبيض، أمثال المهاجم خالد بوطيب، ومحمد عواد حارس المرمى، والمدافع محمد عبد الغني.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، بيانًا يؤكد خلاله أنه لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي، بسبب تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد خلال البيان، على أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة.

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وجاء نص البيان كالآتي: "يؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري".

واختتم الزمالك بيانه، مؤكدًا على أن هناك تحقيقات في هذا الأمر، في نيابة أمن الدولة، من أجل معرفة من وراء تسريب هذه العقود.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.