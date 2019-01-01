الزمالك: طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل لقاء الإنتاج الحربي

الزمالك يطلب تأجيل لقائه بالدوري المصري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رئيس نادي الزمالك، على أنه تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي، والمقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل.

الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك أشار خلال تصريحات صحفية إلى أنه تحدث مع أبو ريدة، لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي، بسبب ضغط جدول مباريات الفريق الذي يعاني منه.

لن تصدق ماذا أضاع مهاجم الزمالك السابق ستانلي مع فريقه #عجمان الإماراتي.🤦‍♂️pic.twitter.com/mOQJFe3AgF — جول مصر (@goaleg) April 26, 2019

وأضاف أنه يعلم اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة في ظل أن الزمالك هو الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي على ملعب برج العرب، مساء يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

مباراة العودة ستكون يوم الأحد 5 مايو الجاري في تونس، وتتوسطهما مباراة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء.