الزمالك ضد بترو أتلتيكو: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 2×2 بترو أتلتيكو

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نهاية المباراة بتعادل مثير بين الزمالك وبترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق

90 +4 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الزمالك يسجل التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء، عرررضية من فتوح إلى الونش الذي يسدد الكرة بقوووة، ترتطم بالدفاع وتسكن المرمى

90' أوووووووووووووووووووه دفاع بترو أتلتيكو يشتت الكرة من أمام أوباما الذي كانت لديه فرصة لتسجيل التعادل

88' خطيررررررة للزمالك، عرضية من شيكابالا إلى عمر السعيد الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن الدفاع يعترضها، يعيدها للخلف، تمريرة إلى سيسيه الذي يسقط قبل تسديد الكرة وتمر بجوار القائم

تبديل للزمالك بخروج المثلوثي ودخول سيسيه

80' عمر السعيد يسقط داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

75' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

66' عررررررضية من فتوح، تصل إلى أوباما ورأسية خطيرررررررة تمر بجوار القائم بقليل

59' تسديدة قوووووووية من إمام عاشور ولكن ليما يتألق ويشتت الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

58' أووووووووووووووووووووه خطأ قاتل من الونش، تيكسيرا ينفرد بالمرمى ويحاول لعب الكرة من فوق أبو جبل ولكنه يتألق ويمسك بالكرة ويمنع هدف محقق للفريق الأنجولي

56' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباما يقلص الفارق، تمريرة من شيكابالا إلى أوباما الذي يسدد الكرة قوووية، تصطدم بإحدى المدافعين وتسكن الشِباك

53' أوووووووووووووووووه بن شرقي يلعب الكرة بشكل جميل ساقطة في المرمى محاولًا استغلال خروج الحارس من مرماه، ولكن ليما يعود وينقذ الموقف، تلتها تسديدة قووية من شيكابالا ولكن ليما يمسك بالكرة

52' أووووووووووووه أوباما يهدر فرصة هدف محقق! ركنية للزمالك، الونش يملس الكرة وتصل إلى أوباما أمام المرمى، رأسية ولكنها تعلو العارضة

51' تسديدة من بن شرقي ولكن الكرة تُغير إتجاهها وتخرج لركنية

47' أوووووووووه غير معقول! القائم يحرم الزمالك مجددًا من تقليص الفارق، تمريرة رائعة إلى أوباما الذي يهديها للمغربي بن شرقي على طبق من ذهب ولكن تسديدته ترتطم بالقائم

تبديلين للزمالك قبل بداية الشوط الثاني بدخول أوباما وشيكابالا وخروج أوناجم وماجد هاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بترو أتلتيكو على الزمالك بهدفين نظيفين

45' ركنية للزمالك، الكرة تصل إلى الونش ورأسية ولكنها تمر بعيدة عن مرمى بترو أتلتيكو

42' أووووووووه العارضة تمنع الزمالك من تقليص الفارق! عرررضية من فتوح، الحارس يخرج من مرماه يشتت الكرة وتصل لزيزو الذي يسددها قوووية ولكنها ترتطم بالعارضة

37' عرررررضية خطيرة من زيزو ولكن الكرة قووية وتمر من أمام الجزيري، تخرج ضربة ركنية لفريق بترو أتلتيكو

35' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بترو أتلتيكو يضاعف النتيجة، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى بيدرو الذي يسددها في الشباك

32' أووووووووووه خطيرررة للزمالك، إمام عاشور يراوغ ويمرر إلى فتوح الذي كانت لديه فرصة للعب عرضية خطيرة ولكنه قرر تسديدها ولكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية

25' أووووووووووووووه القائم يحرم الزمالك من التعادل، ضربة حرة غير مباشرة، زيزو يلعب الكرة وتصل إلى الونش، رأسية قووية ولكنها تصطدم بالقائم، الكرة تصل إلى فتوح الذي يلعبها عرضية خطيررة ولكنها تمر بسلام على دفاع الضيوف

22' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لفريق بترو أتلتيكو، عرررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى جليسون مورييرا الخالي تمامًا من الرقابة ليسددها بشكل رائع على يسار أبو جبل

21' سيطرة واستحواذ من الزمالك بحثًا عن الهدف الأول

11' عررررضية من فتوح، الجزيري يلمس الكرة برأسه ولكنها تخرج ضربة مرمى لفريق بترو أتلتيكو

8' ضربة حرة للزمالك، زيزو يحاول تسديدها في المرمى مباشرًة ولكنها تمر بجوار القائم

6' ضربة حرة غير مباشرة للزمالك، زيزو يلعب الكرة، تصل إلى الونش الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن حارس الفريق الأنجولي يمسك بالكرة

5' خطأ للزمالك بعد أن تعرض الجزيري للشد والجذب من القميص من لاعب بترو أتلتيكو

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

ماجد هاني - إمام عاشور

أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري



يسعى الزمالك لتحقيق بداية قوية في البطولة خاصًة وأن الفارس الأبيض يحلم منذ سنوات بتحقيق اللقب السادس، ومن المنتظر أن تكون المهمة سهلة نظريًا عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولكنه سيحاول تجنب أي مفاجأة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.