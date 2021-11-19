الزمالك ضد الإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

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الزمالك × الإسماعيلي

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تشكيل الزمالك:

قرر المدرب كارتيرون إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد عواد



محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة



طارق حامد، إمام عاشور



أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو



سيف الدين الجزيري

تشكيل الإسماعيلي:

قرر المدرب براون إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد فوزي



محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي



محمد عادل، عماد حمدي



أحمد مصطفى، شكري نجيب، عبد الرحمن مجدي



شيلونجو

يسعى الزمالك لتعويض الخسارة في الجولة الماضية بالديربي ضد الأهلي بخماسية لمواصلة المنافسة على اللقب، في حين أن الإسماعيلي يبحث عن الفوز الأول له تحت قيادة المجلس والمدير الفني الجديدين، بعد ثلاث هزائم متتالية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ملعب الإسماعيلية.