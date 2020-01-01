الزمالك: سنقوم بتجميع مبلغ تجديد فرجاني ساسي بعد أسبوع

المتحدث الرسمي باسم الزمالك يناشد جماهير النادي.

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، لم يبالغ في طلباته المالية، من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، دون الرجوع إلى القلعة البيضاء، لينتقل في صفقة انتقال حر.

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سالم قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "المبلغ المطلوب من فرجاني لتجديد عقده، سيتم جمعه بحد أقصى الأسبوع المقبل، على أن يقوم بتجديد عقده لمدة موسمين على أقل تقدير".

المتحدث الرسمي بنادي الزمالك ناشد محبي القلعة البيضاء، حيث قال: "الدعم للفريق ليس بالكلام فقط".

وعلق سالم على اجتماع أشرف صبحي وزير الرياضة بفرجاني ساسي، حيث قال: "اجتماع ساسي مع الوزير كان لطمأنته فقط، لأن الوزير يمثل الدولة".

واختتم سالم تصريحاته مثنيًا على الجيل الحالي للزمالك، حيث قال: "الجيل الحالي هو واحد من أفضل الأجيال في تاريخ الزمالك، وجميعهم لاعبين دوليين، ويكفي دعم الجماهير المصرية لساسي، وقت لعبه مع منتخب تونس بكأس أمم إفريقيا 2019".