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الزمالك: سندرس عرض بيراميدز - ورحيل طارق حامد صعب

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هل سيوافق الزمالك على عرض بيراميدز؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أنه طلب مهلة للتفكير من تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بشأن الصفقة التي عرضها على القلعة البيضاء.

تركي آل الشيخ أعلن عن رغبته في ضم عبد الله جمعة وطارق حامد أو محمود عبد العزيز، مقابل ثلاثة لاعبين في بيراميدز وهم محمد حمدي ومهند لاشين وعمرو مرعي، بالإضافة لمقابل مادي.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "تركي آل الشيخ عرض علي 5 لاعبين، بالإضافة لطلبه عبد الله جمعة وطارق حامد أو محمود عبد العزيز، أو لاعب واحد فقط من ضمن الثلاثي".

المشرف العام على الكرة بالزمالك تابع: "سأعرض هذا الأمر على رئيس الزمالك ومجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس".

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وأردف: "نحن في مرحلة حفاظ على الفريق أكثر من مرحلة الدعم، وسندرس الأمر وأولويتنا مصلحة الزمالك، وفي حالة وجود مكسب أو صفقة لن تؤثر علينا سنتخذ القرار المناسب".

وواصل: "رأيي الاستغناء عن طارق حامد أمر في غاية الصعوبة، لأنه عصب الزمالك، وهذا رأيي، ولكن في النهاية مجلس الإدارة والجهاز الفني سيتخذوا القرار المناسب".

الزمالك تعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري الممتاز، والذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

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