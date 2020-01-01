قلق بالدوري المصري .. ظهور 21 مصابًا بفيروس كورونا وتوتر بالزمالك

الفارس الأبيض أعلن إلغاء وديته أمام طلائع الجيش

سادت حالة من القلق بين فرق الدوري المصري الممتاز، بعدما ظهر 21 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم أمس الثلاثاء فقط.

الدوري المصري الممتاز من المنتظر أن يعود للانطلاق من جديد في أوائل أغسطس المقبل، بقرار من رئاسة الوزراء، بعدما توقف منذ مارس الماضي، نظرًا لتفشي كورونا.

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وأعلن محمد سلطان؛ مدير اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، ثبوت إيجابية الفحوصات الطبية التي أجريت لـ18 فردًا من نادي الإنتاج الحربي.

وقال سلطان، خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "الإنتاج دخل في معسكر مغلق بشرم الشيخ، وقبله خضعت كافة البعثة لفحوصات وجاءت جميعها سلبية، لكن بعد عودتهم من المعسكر، أظهرت الفحوصات وجود 18 فردًا مصابًا بكورونا".

وأضاف: "بالتأكيد لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية فانتشرت العدوى بين أفراد البعثة، لكننا قمنا بعزلهم حاليًا في منازلهم، لأن منهم من لم تظهر عليه أي أعراض، ومنهم من أعراضه خفيفة، وسنقوم بعد عشرة أيام بإجراء مسحة جديدة لهم".

في الإطار نفسه، أعلن النادي المصري البورسعيدي ظهور حالة إيجابية بين صفوفه، إذ تم التأكد من إصابة عامل المهمات، ويقول طارق العشري؛ المدير الفني للفريق، عن الحالة: "الجميع في المعسكر يعيش حالة من التوتر، لأن العامل كان مخالطًا لنا جميعًا، بجانب أن معنا فرق طنطا وطلائع الجيش في نفس مكان المعسكر، وتم الاختلاط بيننا، ونخشى حاليًا أن تظهر حالات أخرى".

ومن ضمن المخالطين لعامل المهمات بالنادي البورسعيدي، كان عمرو جمال؛ لاعب طلائع الجيش، الذي أعلن هو الآخر خلال الساعات الماضية، إصابته بالفيروس المستجد. (طالع التفاصيل)

وفي السياق نفسه، أعلن نادي سموحة السكندري إصابة مدافعه محمد كوفي، بالفيروس، لتزداد الأمور توترًا بين معسكر الزمالك في برج العرب بالإسكندرية، إذ التقى الفريقان وديًا يوم الأحد الماضي.

وقال أحمد زاهر؛ المدير الإداري للأبيض، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "نعيش حالة من القلق والخوف الشديد في المعسكر، فكوفي قام بمصافحة كافة لاعبي الزمالك، كونهم كانوا زملائه في السابق، لكننا قمنا بإجراء مسحة جديدة على كافة البعثة وننتظر النتائج".

ومن جانبه، أعلن الزمالك بشكل رسمي إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، أمام طلائع الجيش، بعد إصابة مهاجم الأخير عمرو جمال بكورونا.