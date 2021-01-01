الزمالك ردًا على سانت إيتيان: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من طلب العمولات

بعد مفاجأة رئيس النادي الفرنسي، الزمالك يرد عليه

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، على أن ناديه سيتخذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، من أجل عقاب الأشخاص الذين طلبوا عمولات من أجل إتمام صفقة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، لصالح نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وكان رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، قد خرج بتصريحات مفاجأة يؤكد خلالها على أن هناك أشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات، من أجل إتمام صفقة مصطفى محمد، مهددًا بالكشف عن الأسماء في حالة فشلها.

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نائب رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة النهار: "أطال رئيس سانت إيتيان بالكشف عن أسماء من طلبوا عمولات دون انتظار إتمام أو فشل الصفقة".

إبراهيم تابع: "سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد من قال عنهم رئيس سانت إيتيان، ولن نتركهم، ولكن يجب عليه أن يعلن الأسماء مع وجود دليل على ذلك، لأنني رجل قضاء لا يمكنني اتهام أشخاص دون دلائل".

وواصل: "لا نمتلك أي معلومات عن طلب أشخاص لعمولات مثلما ذكر رئيس النادي الفرنسي، لأن هناك من 7 إلى 9 أشخاص من الزمالك يخوضون المفاوضات حاليًا".

واختتم نائب رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "لا مانع لدينا في رحيل مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، ولكن كل ما في الأمر أننا طلبنا حصد مبلغ الصفقة نقدًا، للظروف التي يمر بها النادي، وحاجتنا لإتمام بعض الأمور بخلاف شراء اللاعبين".