خطوة دياز تؤكد اقتراب تعاقد الزمالك معه

الأرجنتيني قاد بيراميدز في أواخر الموسم الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن عودة الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الأسبق للهلال والاتحاد السعودي والسابق لبيراميدز المصري، إلى الدوري المصري اقتربت كثيرًا لقيادة الزمالك في الموسم الجديد.

مجلس القلعة البيضاء يبحث حاليًا عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد بعد إقالة إيهاب جلال، فور تلقي الهزيمة أمام الأهلي في القمة 118 بهدف وحيد، في ختام الموسم المنقضي.

وقام دياز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمتابعة الحساب الرسمي للفارس الأبيض، ليؤكد توصله لاتفاق مع مسؤوليه لقيادة الفريق.

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صاحب الـ59 عامًا كان قد رحل عن تدريب بيراميدز في مايو الماضي، عقب نهاية مشوار الفريق بالدوري المصري، ضامنًا المشاركة في الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وخلال 13 مباراة لدياز بمصر، حققت الكتيبة الزرقاء الفوز في ثماني منها، وتعادلت في أربع، وخسرت لقاء وحيد.

يذكر أن الزمالك يقوده فنيًا حاليًا المدرب طارق يحيى لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويستعد الأبيض لملاقاة ديكاداها الصومالي في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا في 11 من الشهر الجاري، على ملعب بتروسبورت، على أن يقام الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر ذاته.