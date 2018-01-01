تقارير - الزمالك لن يتحمل راتب مهاجمه الجديد

الأبيض يقترب من ضم مهاجم عربي قوي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الزمالك لن يتكفل براتب مهاجم الفريق الجديد الذي ينوي ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير حول اقتراب الزمالك من ضم مهاجم إفريقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أشار البعض أنه خالد بو طيب المغربي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الزمالك سيتحمل تكاليف الصفقة الخاصة بضم مهاجم جديد فقط خلال الشتاء. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأشارت التقارير أن الزمالك لن يدفع الراتب السنوي للمهاجم الجديد، حيث سيدفعها أحد محبي القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

ويسير المهاجم الجديد للزمالك على خطى فرجاني ساسي، لاعب وسط المنتخب التونسي، حيث لا يتكفل الزمالك بدفع راتبه السنوي.

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ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال أيام قليلة مقبلة، بعد إتمامها رسميًا من قبل إدارة النادي الأبيض.