تونسي يدير مواجهة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

الفارس البيض يخوض البطولة من دورها التمهيدي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الحكم المكلف بإدارة أولى مباريات الزمالك في الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا 2020 أمام ديكيداها الصومالي.

المباراة من المقرر أن تقام أحد أيام 9 - 10 - 11 من أغسطس المقبل، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 23 - 24 - 25 من الشهر نفسه.

وكلف الاتحاد الأفريقي الحكم التونسي يسري بوعلي، لإدارة لقاء الذهاب، المقرر إقامته في الصومال.

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ويُنتظر أن يواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من مواجهة إل بي أر سي أويلرز الليبيري أمام جينيراسيو فوت السنغالي، في دور الـ32.

يذكر أن الفارس الأبيض تأهل لدوري الأبطال بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، خلف الأهلي صاحب اللقب بـ80 نقطة.

وتوج الأبيض الموسم المنقضي بطلًا للكونفدرالية الأفريقية بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي في ركلات الترجيح بالنهائي.