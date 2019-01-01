دوري أبطال أفريقيا

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي

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الزمالك
تعرف على قائمة الزمالك
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

اختيارات المحررين

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا، إسلام جابر، كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد، ليضع قدمًا في دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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