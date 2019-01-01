خالد جلال للاعبين: وصلنا لمرحلة الحسم ولدينا ثقة بكم

مدرب الزمالك يواصل جلساته المحفزة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواصل خالد جلال؛ المدير الفني للزمالك، جلساته مع اللاعبين، لإشعال حماسهم قبل مرحلة الحسم في الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض أمامه ثلاث مباريات متبقية في الدوري، أمام الجونة يوم 21 من الشهر الجاري ثم الإسماعيلي يوم 24 ثم الأهلي يوم 28 من الشهر نفسه.

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وعقد المدرب اليوم الأربعاء، جلسة مع اللاعبين على هامش المران، قال فيها وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "ابذلوا أقصى جهد لديكم والتزموا بكافة التعليمات، فالقادم هو نقطة الحسم ومرحلة حاسمة".

وأضاف: "لدينا جميعًا ثقة بكم لتخطي هذا الطريق والتتويج بالدوري".

يذكر أن الفارس الأبيض يبتعد عن الصدارة بفارق ست نقاط، حيث يحتلها الأهلي برصيد 74 نقطة، وإن كان للأحمر مباراتين فقط متبقيتين.