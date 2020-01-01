فيديو .. محامي النقاز يثبت خداع الزمالك ويؤكد: إما الدفع أو الهبوط

التونسي فسخ تعاقده وكسب قضيته ضد القلعة البيضاء

رد أنيس بن ميم؛ وكيل التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك السابق، بشكل قاطع على تكذيب مسؤولي القلعة البيضاء له وللاعب بشأن عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن الأبيض أصبح محاصرًا بعقوبات الفيفا.

اللاعب كان قد أعلن ربحه لقضيته ضد الزمالك، مؤكدًا توقيع الفيفا عدة عقوبات على الأخير إلا أن القلعة البيضاء نفت في بيان رسمي وصول أي خطابات بشأن العقوبات إليها. (طالع التفاصيل)

وكان اللاعب التونسي قد تقدم بشكوى ضد ناديه السابق، بعدما قام بفسخ عقده من طرف واحد، بداعي عدم تلقيه مستحقاته المالية لعدة أشهر.

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وقال وكيل التونسي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك طوال الفترة الماضية لم يعترف في أي مرة بخطئه، وهذا ما أوصله للنتيجة التي حصلنا عليها من الفيفا، ظلوا يرددوا اللاعب الهارب وغيرها من المصطلحات، وفي الأخير تم قبول قضيتنا وتغريم الزمالك ومنعه من القيد، وأيضًا رفض دعوى الزمالك بشأن الشكوى التي قدمها ضد اللاعب".

وأضاف: "منطوق الحكم ينص كذلك على أن يمنح النقاز رقم حسابه حتى يتم تحويل الأموال عليه والتي تقدر بمليون و250 ألف دولار، الخاصة برواتب أربعة أشهر بخلاف بعض المكافآت، ولا بد أن يحدث التحويل خلال 45 يومًا وإلا سيتم منع قيد الزمالك للاعبين جدد لثلاث فترات انتقالات متتالية".

ابن ميم استطرد: "إذا لم يسدد الزمالك مستحقات النقاز فبخلاف العقوبة الرياضية والتي خاصة بالمنع من القيد، فسيكون مهددًلا بالهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري المصري".

واختتم: "النقاز حاصل على حكم من الفيفا والزمالك لا يزال يصدر بيانات يصفه بها باللاعب الهارب بدلًا من أن يحل قضيته".

خطاب الاتحاد الدولي الموجه للزمالك والنقاز ووكيله:

يذكر أن التونسي خاض 62 مباراة بالقميص الأبيض، محققًا بطولتي كأس مصر ولقب وحيد كونفدرالية إفريقية.