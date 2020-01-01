الزمالك: حافلة الزمالك توقفت لشراء شيكولاتة وعصائر

الزمالك تخلف عن الحضور في ملعب استاد القاهرة، وحكم المباراة أعلن فوز الأهلي بالقمة.

كشف محمد الراعي، مدير الإعلام بنادي الزمالك، على أن حافلة الفريق توقفت في طريقها إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، لشراء الشيكولاتة والعصائر للاعبين المتواجدين على متنها.

حافلة الزمالك كان متواجد فيها لاعبين ناشئين وشباب من مواليد 1999 و 2000 و 2001، من أجل خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز.

الراعي قال عبر تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون توقفوا لشراء مياه معدنية وعصائر وشيكولاتة، في ظل توجههم نحو ملعب المباراة بدون الحصول على وجبة غداء".

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مدير الإعلام بالزمالك تابع: "لاعبو الزمالك خاضوا مرانًا ثم توجهوا إلى استاد القاهرة، دون الحصول على وجبة الغداء، وبالتالي توقفوا لشراء العصائر والمياه".

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محمد الراعي أردف: "كانت إحدى كاميرات القنوات الفضائية تسير خلف الحافلة منذ عودتها من منطقة رمسيس، حتى وصلت إلى مقر نادي الزمالك".

وواصل: "الحافلة الأساسية لنادي الزمالك لم تكن متاحة لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة، في ظل تواجدها مع لاعبي الفريق الأول".

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم تقام، بسبب عدم تواجد الفريق الأبيض، وهو ما دفع حكم المباراة للإعلان عن فوز الفريق الأحمر.