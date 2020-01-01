حازم إمام: مانشستر يونايتد طلب ضمي وجمهور الزمالك سبب اعتزالي

هل يخوض الثعلب الصغير انتخابات الزمالك المقبلة؟

كشف حازم إمام؛ نجم الزمالك الأسبق، عن كواليس تلقيه عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ورغبة السير أليكس فيرجسون؛ المدير الفني للأخير، في الاستعانة بخدماته في فترة من الفترات.

وقال إمام، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "أحد المسؤولين في مانشستر يونايتد تواصل مع عبده صالح الوحش؛ رئيس الأهلي الأسبق، وأخبره برغبة فيرجسون في ضمي، ثم تواصل الوحش مع والدي، لكن الأمر كان مجرد فترة معايشة".

وأضاف: "هذا الكلام في عام 1996، ووقتها كان الجنوب إفريقي مارك فيش يقضي فترة معايشة، ولم تنجح وانتقل بعدها إلى لتشارلتون، لذلك قررت رفض عرض اليونايتد، فقد كان لدي عقد انتقال رسمي إلى أودينيزي، وعصفور في اليد أفضل من ألف على الشجرة، فعرض رسمي أفضل من فترة معايشة، بجانب أن الدوري الإيطالي آنذاك كان أفضل من نظيره الإنجليزي بكثير".

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بسؤاله عن اعتزاله وهل أجبره جمهور القلعة البيضاء عليه، علق الثعلب الصغير: "هجوم الجمهور أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الرئيسي، لأنني لعب مباريات كثيرًا بعد الهجوم، حتى نهائي الكأس رغم أن كان وقتها من يطالبني بالاعتزال إلا أن هناك من كان يهتف باسمي وقتها، لكنني توقعت أن الأمور لن تتغير، ولن يتم التعاقد مع لاعبين جيدين، وأنا من يتحمل المسؤولية في الأخير، لذلك قلت مهما لعبت لن أفعل مثلما فعلت من قبل لعدم وجود من يساعدني في الملعب، وموسم لن يفرق معي.

"إذا كان هناك لاعبين جيدين وقتها مثل الموجودين حاليًا، فكان من المحتمل أن أواصل مسيرتي، خاصةً وأن محمد حلمي المدرب آنذاك، طلب استمراري، لكنني أصريت على الاعتزال، وتحدثت مع ممدوح عباس؛ رئيس النادي، أخبرته أنني احتاج لأسبوعين للتفكير، وبعدها أخبرته أنني قررت الاعتزال نهائيًا".

وعن احتمالية خوضه لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة، أوضح: "لا أنوي الترشح، أنا اعتزلت العمل العام مؤقتًا، وحتى لو لم يترشح مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة، فلن أترشح، حاليًا أنا مبتعد عن العمل العام، بسبب قناعات شخصية وظروف عامة".

يذكر أن إمام قدم استقالته من منصبه كعضو اتحاد الكرة السابق بعد وداع منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2019، بهزيمة مخزية في دور الـ16، تسبب في اعتزال مجلس الإدارة بالكامل ورحيل الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.