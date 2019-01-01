ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جينيراسيون

الزمالك يحتاج للفوز بهدف نظيف على الأقل للصعود إلى دور المجموعات.

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي ستواجه فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، في دور الـ32 من منافسات البطولة القارية، والذي أقيم في السنغال.

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قائمة الزمالك ضمت الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد السلام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حازم إمام، حمدي النقاز، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، محمد عنتر، إسلام جابر، كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب.

ويغيب عن المباراة: "محمود شيكابالا، محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، عمر السعيد" بسبب الإصابة.