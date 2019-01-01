ميتشو عن أزمة جينيراسيون: لا تلومونا، الأمر خارج سيطرة الزمالك

المدير الفني للزمالك يتحدث عن أزمة ملعب مباراة الفريق ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ميتشو المدير الفني للزمالك تحمل مسؤولية الأزمة الدائرة حاليًا حول ملعب مباراة الفريق ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب بتروسبورت في القاهرة لكن الأمن المصري طلب نقلها إلى ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وهو ما أقره الكاف بالفعل وأرسل رسالة للزمالك بتأكيد إقامة اللقاء في برج العرب.

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ويرفض جينيراسيون اللعب في الإسكندرية متمسكًا باللعب في القاهرة لأن تغيير ملعب اللقاء لم يتم في الموعد المحدد وهو قبل إقامته بـ10 أيام، ورغم توجه الزمالك والحكام للإسكندرية إلا أن الفريق السنغالي مازال في القاهرة ويرفض تمامًا اللعب في أي ملعب خلاف بتروسبورت.

وقد تحدث أحد الحسابات الخاصة بالكرة الأفريقية على تويتر عن الأزمة، فرد عليهم ميتشو قائلًا "الزمالك لا يمتلك في مصر سوى ملعب واحد هو ملعب التدريب الخاص به".

"لذا ليس من المنطقي أن تلومونا بسهولة عن شيء خارج سيطرتنا، نحن نحترم جميع منافسينا بقوة وليس لدينا مشكلة في اللعب على أي ملعب، لهذا أخرجونا من دائرة اللوم تلك".

يُذكر أن الزمالك كان قد خسر مباراة الذهاب في السغنال بهدفين مقابل هدف واحد.