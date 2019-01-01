جينيراسيون في بيان رسمي: اللعب ضد الزمالك في الإسكندرية مستحيل

النادي السنغالي يُطالب باحترام اللوائح

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جينيراسيون فوت السنغالي في بيان رسمي استحالة اللعب ضد الزمالك في الإسكندرية، مطالبًا بتطبيق اللوائح الخاصة بالبطولة.

ومن المفترض أن يُقام اليوم السبت لقاء إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين بعدما انتهت مباراة الذهاب بانتصار جينيراسيون 2-1.

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وكان مقررًا أن يُلعب اللقاء على ملعب بتروسبورت في القاهرة لكن تم تغيير الملعب يوم الجمعة ونقل اللقاء لبرج العرب في الإسكندرية بناءً على طلب الأمن المصري، لكن الفريق السنغالي يرفض تنفيذ هذا الأمر.

وقد أغلق جميع الأبواب لحل تلك الأزمة عبر بيان رسمي أعلنه مدير العلاقات العامة والإعلام بالنادي "تالا فال"، وجاء فيه "كان من المفترض أن نتدرب يوم الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن فوجئنا مساء يوم الجمعة برسالة من الكاف يُخطرنا خلالها بتأجيل المباراة ليوم الأحد".

"كيف يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبل 24 ساعة فقط من موعد إقامتها؟ من المستحيل بالنسبة لنا أن نلعب المباراة في الإسكندرية ونتمسك بحقوقنا ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين".

وكان الزمالك قد أرسل حافلة لنقل الفريق للإسكندرية لكن جينيراسيون فوت رفض الأمر، فيما قال ميتشو المدير الفني للفريق المصري أن الأمر خارج سيطرتهم وأنهم مستعدون للعب على أي ملعب.