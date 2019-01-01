شطة: موقف جينيراسيون غبي، سيُعلن خاسرًا أمام الزمالك

أزمة مباراة للزمالك ضد جينيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا مازالت متواصلة، شطة المسؤول السابق في الكاف يتحدث عنها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن موقف الزمالك في أزمة ملعب مباراته ضد جينيراسيون فوت سليم تمامًا، مؤكدًا أن الفريق السنغالي سيُعلن خاسرًا للقاء حال لم يتوجه لملعب برج العرب اليوم الأحد.

وتتواصل أزمة مباراة إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين، بعدما رفض جينيراسيون قرار الكاف تأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها للإسكندرية بدلًا من القاهرة، وهو القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي بناءً على مخاوف أمنية وبعد تواصله مع نظيره المصري.

رئيس الزمالك: لسنا طرفًا في الأزمة، هناك خائن يُوجه جينيراسيون في مصر

وأكد شطة خلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 صباح اليوم الأحد أن موقف جينيراسيون فوت غبي وأنه سيُعلن منسحبًا من المباراة لكن بشرط توجه الزمالك لملعب الجيش ببرج العرب وتواجده في الملعب لمدة 20 دقيقة حتى يُقرر بعدها الحكم والمراقب إنهاء اللقاء بفوزه 2-0.

مضيفًا أن الفريق السنغالي سيكون معرضًا كذلك لعقوبات قاسية وغرامة مالية في حال الانسحاب وفقًا للائحة دوري أبطال أفريقيا، وأن تلك العقوبات ستكون صريحة ولا يجوز الطعن عليها.

وأتم شطة مؤكدًا أن لوائح الكاف تؤكد أن تأجيل أو نقل المباراة من ملعب ما لآخر في حال حدوث ظرف طارئ أو وجود مخاوف أمنية يُعد أمرًا اضطراريًا ولا يمكن رفض تنفيذ هذا القرار خاصة إن جاء بطلب من الأمن وليس الفريق الآخر والذي هو الزمالك في تلك الحالة.

يُذكر أن الزمالك كان قد خسر لقاء الذهاب في السنغال 2-1 مما يعني أن فوزه اعتباريًا 2-0 يعني تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.