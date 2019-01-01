الأزمة تتواصل - جينيراسيون يتمسك برفض السفر إلى الإسكندرية

الفريق السنغالي وصل لبتروسبورت والأمن رفض دخوله، ثم تدخل اتحاد الكرة للحل دون فائدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن أزمة مواجهة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، ستتواصل دون خوض اللقاء، بعد تمسك الجانب السنغالي موقفه ورفض السفر إلى الإسكندرية.

الفريق السنغالي وصل أمس السبت، إلى ملعب بتروسبورت، حيث موعد المباراة ومكانها القديم قبل أن يقرر كاف التغيير، ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الأفريقي أخبر القلعة البيضاء في خطاب رسمي بنقل المباراة إلى برج العرب بالإسكندرية وتأجيلها لمدة 24 ساعة بناءً على طلب قوات الأمن بمصر، وهو ما رفضه الجانب السنغالي، بداعي أن القرار لم يصدر قبل المباراة بعشرة أيام وفقًا للوائح والقوانين.

صور - جينيراسيون فوت يصل "بتروسبورت" تصعيدًا لأزمة مواجهته أمام الزمالك

ورفض جينيراسيون شكوى إلى كاف ضد نادي الزمالك، إلا أن الاتحاد الأفريقي هدده بالاستبعاد من البطولة حال عدم خوض اللقاء ببرج العرب

وقال وليد العطار؛ القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في تصريحاته لموقع "فيلجول": "مسؤولو جينيراسيون متمسكون بموقفهم ورفضوا كل المقترحات، لحل هذه الأزمة، فبعد أن طلبوا ساعات لدراسة مقترحنا لنهاية الأمر، أبلغونا بعد ذلك بالرفض".

واختتم: "قد تغادر بعثة الفريق السنغالي مصر خلال وقت قريب للغاية متجهة إلى بلدها".

يذكر أن لقاء الذهاب بالسنغال كان قد انتهى بفوز جينيراسيون بثنائية مقابل هدف وحيد.