الزمالك يعلن: جروس صعد شكواه ضدنا إلى الكاس

الاتحاد الدولي رفض شكوى المدرب السويسري من قبل

لم يستسلم السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الأسبق للزمالك، بعدما تم رفض شكواه الأولى ضد القلعة البيضاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليتخذ إجراءات تصعيدية جديدة.

جروس كان قد أدعى أمام الاتحاد الدولي أن له مستحقات لدى القلعة البيضاء نظير قيادة الفريق للتتويج بطلًا للكونفدرالية الإفريقية، تقدر بـ150 ألف دولار، لكن فيفا رفض دعواه.

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وقال أحمد عبد الفتاح؛ المستشار القانوني للزمالك، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل 72 ساعة علمنا أن جروس قام بتقديم شكوى جديدة ضد الزمالك أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعدما تم رفض شكواه الأولى من قبل الفيفا، وفي الحقيقة هي خطوة غير مفاجئة بل أنها متوقعة بعد رفض شكواه الأولى".

وأضاف: "الآن كل طرف بالقضية سيختار محكم فاصل بين الطرفين، وبناءً عليه يتم البت في الدعوى، وهذا سيستغرق من أربعة إلى ستة أشهر".

واختتم: "ننتظر معرفة مطالب جروس من الكاس، وبعدها سنجهز ملف للرد عليها، فالزمالك لديه أوراق تثبت أن جروس تسلم مستحقاته بشكل كاملة، وإذا ثبت العكس سيتم التفاوض معه قبل أي عقوبات توقع على النادي".

المدرب صاحب الـ65 عامًا كان قد رحل عن الزمالك في يونيو عام 2019 بعدما انتهى عقده مع الفريق ورفض الجهاز الفني التجديد له.

ويعد جروس حاليًا مدربًا حرًا، بعدما تمت إقالته من قيادة أهلي جدة السعودي، لتراجع النتائج.