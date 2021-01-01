التعادل الثاني .. الزمالك يعود بنقطة من السنغال أمام تونجيث

كتيبة لوشيسكو تعادلت في المباراة الأولى أمام المولودية

واصل الزمالك تعادلاته في دوري أبطال إفريقيا، بتعادل جديد أمام تونجيث السنغالي سلبيًا دون أهداف، على أرض الأخير، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

حارس الفريق السنغالي تألق بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، وتصدى لتسديدة من يمين منطقة الجزاء بأقدام أسامة الفيصل.

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اللعب في غالبية المباراة انحصر في وسط الملعب، بطريقة مملة من جانب كلا الفريقين، فلم نر فرصة أخرى خطيرة سوى في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعدما أرسل أحمد سيد "زيزو"، عرضية رائعة من ركنية، وصلت إلى أسامة الفيصل، استقبلها برأسية، لكن تصدى له الحارس كذلك.

وظهر تونجيث المتكتل دفاعيًا في الدقيقة 86 بتسديدة عن طريق الحاج فال من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالمدافع محمود علاء، فأمسكها حارس المرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

التعادل رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة الثانية، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، فيما يحل تونجيث أخيرًا بنقطة وحيدة، وفي انتظار المباراة الثانية في المجموعة بين الترجي التونسي "3 نقاط"، والمولودية "1 نقطة".