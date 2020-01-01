الزمالك: تعاقدنا مع لاعبان فقط والاستراتيجية تغيرت

أمير مرتضى يكشف موقف ناديه من التعاقدات الصيفية.

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه أتم التعاقد مع صفقتين من احتياجات الفريق الأساسية، ويتبقى 3 صفقات.

وقال أمير خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "اتفقت مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق منذ فترة طويلة، على احتياجات الفريق الأساسية، وهما لاعبين من أصل 5 لاعبين أعلن عنهم مرتضى منصور رئيس النادي، والأمور انتهت مع هذين اللاعبين وناديهما".

المشرف على الكرة بالزمالك تابع: "أما عن الثلاثة لاعبين الآخرين، احتياجاتهم مرتبطة بالخطط قصيرة المدى، حيث لم نتناقش مع كارتيرون بشأنهم، والأولوية الآن هي تدعيم المراكز الناقصة، والحافظ على التشكيل الحالي بعد إثبات الكفاءة في مواقف كثيرة".

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وأردف: "قمنا بضم 10 لاعبين الموسم الماضي، وحققوا نجاح بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما سيجعلنا لا نعقد الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

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وواصل: "كارتيرون لم يستقر حتى الآن على الراحلين عن الفريق، لأنه يرى أن الجميع متساوي الآن، ويحتاج لإعادة تقيين، خاصة وأنه يرى أن لاعبي الفريق وصلوا إلى نقطة الصفر بعد 4 أشهر دون لعب".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "استراتيجية الزمالك تغيرت منذ فترة، خاصة بالأمور المتعلقة بتغيير المدربين، حيث رحل السويسري كريستيان جروس بعد انتهاء عقده، وجاء خالد جلال ولم يوفق، ثم أتى ميتشو الذي أدعى المرض وفقد ثقة اللاعبين، ثم أتى كارتيرون وقمنا بتمديد عقده مؤخرًا".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، كان قد أعلن عن التعاقد مع 5 لاعبين، بالإضافة إلى تمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.