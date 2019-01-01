شيكابالا وعبد الله جمعة خارج قائمة الزمالك أمام بيراميدز

مباراة كبيرة بانتظار الزمالك في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري، وقد شهدت غياب الثنائي محمود عبد الرزاق شيكابالا وعبد الله جمعة.

الزمالك نجح في هزيمة أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة الأولى لمدربه الفرنسي الذي خلف الصربي ميتشو في قيادة الفريق، ويستعد لمواجهة بيراميدز في مباراة صعبة يوم غدٍ الخميس.

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وخرج شيكابالا من قائمة الأبيض للمباراة بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة أبعده عن المران الأخير للفريق، فيما يُعاني الظهير الأيسر "جمعة" من إصابة في العضلة الخلفية لن تجعله قادرًا على خوض المباراة.

وضمت القائمة المهاجم عمر السعيد بعد غيابه عن المباراة الأفريقية، وكذلك شهدت تواجد إسلام جابر الذي لم يخض أي مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود أبو جبل

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد السلام، حازم إمام، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، مصطفى فتحي، إسلام جابر، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد، محمد مصطفى.

يُشار لأن بيراميدز يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، فيما يتواجد الزمالك في المركز الخامس بـ10 نقاط من 5 مباريات.