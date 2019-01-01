بيان رسمي - 3 تعليمات من الاتحاد المصري قبل نهائي الكأس وتحذير للجمهور

الأمن وافق على حضور 20 ألف مشجع للمباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يحتوي على بعض التعليمات الموجهة للجمهور، التي تنوي الحضور لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

النهائي من المنتظر إقامته غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 20 ألف مشجع، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وجاء في البيان: "بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدًا الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019 على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وانطلاقًا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الحرص على ما يلي:

أولًا: الالتزام بالأخلاق الرياضية وعدم رفع أية لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

ثانيًا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة

ثالثًا: الحفاظ على المنشأة الرياضية التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها".

واختتم: "في حالة مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف".

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يذكر أن الزمالك وصل للنهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا أمام الاتحاد السكندري بهدف وحيد، أما تأهل بيراميدز فجاء على حساب بتروجيت بهزيمته بثنائية نظيفة.