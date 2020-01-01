سيف زاهر: بيراميدز رفض عرض الزمالك، وتلك خطة الأهلي لشراء رمضان صبحي

آخر تطورات صفقات الناديين المصريين

أكد الإعلامي سيف زاهر في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري طلب من الإدارة بقاء رمضان صبحي للموسم القادم، سواء بالانتقال النهائي أو تجديد إعارته من هدرسفيلد تاون.

عضو مجلس اتحاد كرة القدم المصري السابق كشف خطة الفريق الأحمر لشراء الجناح المصري نهائيًا، بقوله "هناك اتجاه في الأهلي لرصد 6 ملايين دولار أمريكي لضم رمضان صبحي نهائيًا من هدرسفيلد تاون، والنادي يخطط لتسديد المقابل المطلوب عبر ثلاثة أقساط".

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وأضاف زاهر حول إمكانية الاعتماد على محمود كهربا "جميع المؤشرات تشير إلى أن فايلر لن يعتمد على كهربا لخلافة رمضان صبحي في الأهلي".

الإعلامي المصري انتقل للحديث عن صفقات الزمالك، قائلًا عن رغبة النادي ضم نبيل عماد دونجا "بيراميدز رفض طلب الزمالك ضم دونجا من خلال صفقات تبادلية".